台東地檢查賄團隊再查獲 7 件現金賄選案，1名鄉民代表候選人遭收押禁見，其餘交保或請回。台東地檢署主任檢察官陳筱茜指出，今年偵辦台東縣賄選案累計迄今已達28件。

台東縣池上鄉鄉民代表江姓候選人及鍾姓樁腳涉嫌以每票新台幣 2000 元現金買票，江姓候選人有勾串之虞遭台東地方法院收押禁見，鍾姓樁腳以1萬元交保。

台東市周姓里長候選人涉嫌以每票 2000 元現金買票，法院裁定以3 萬元交保。台東市賴姓里長候選人涉以1000元賄賂選民，賴姓候選人3萬元交保，陳姓樁腳3萬元交保，另2名陳姓和李姓樁腳2萬元交保。

台東縣關山鎮某鎮長候選人及某鎮民代表候選人潘姓樁腳分涉以每票 2000 元、1000 元現金買票，潘姓樁腳遭法院裁定限制住居。台東縣黃姓鄉長候選人及林姓、朱姓樁腳涉每票 1000元現金買票，3人分別以10 萬元、8 萬元、1 萬元交保。

台東縣成功鎮某鎮民代表候選人利姓、羅姓樁腳涉每票2000元買票，分別以3 萬元、1萬元交保。台東縣海端鄉黃姓村長候選人涉嫌以每票 2000 元現金買票，以2萬元交保。

台東地檢署查察賄選成果豐碩，今年累計迄今已查獲28件賄選案，其中現金賄選高達26件。