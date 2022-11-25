隨著天氣逐漸轉冷，不少人走路關節卡卡，甚至出現疼痛，因此會透過熱敷來緩解，但預防醫學醫師陳炯瑜在臉書粉專PO文提醒，光熱敷還不夠，還需做好保暖、維持身體活動等，才能保養關節、減少疼痛。

陳炯瑜指出，每到濕冷的冬季，就會有許多患者表示關節變得愈發疼痛，且位置大多在舊傷處，其背後原因有三，首先是溫度降低的時候，身體的「忍痛度」會降低，對疼痛變得敏感。其次是天氣變冷會讓肌肉緊繃，導致身體變僵硬，活動的時候也會容易造成疼痛狀況。第三，低溫會讓血液循環變差，降低修復能力，引發發炎疼痛；高濕度則通常伴隨低氣壓，低氣壓會讓發炎的韌帶變得更腫脹，導致疼痛加劇。

對此，有許多人會透過長時間熱敷緩解症狀，陳炯瑜直言，雖然此舉可以緩解疼痛，但熱敷能夠改善的只有血液循環問題，還有以下四件事需要多注意，如果察覺疼痛問題變得嚴重，務必要立即尋求專業醫療資源協助。

▍做好保暖，多泡熱水澡解除緊繃肌肉，更能放鬆身心緩解疼痛

▍保持身體活動，記得做好暖身，才不會引發運動傷害

▍使用除濕機，室內溼度保持在40至60％，可以減少疼痛感

▍提早保養照護，遠離關節不適