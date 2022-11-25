永慶房屋為獎勵表現傑出的房仲經紀人，制定完整透明的「月月晉升」制度。經紀人只要表現達到標準就能升遷，職級每升一級就能加薪，經紀人只要表現傑出，月月都能晉升、月月都能加薪。再搭配業績獎金、幸福成家基金，讓加入永慶房屋的新鮮人，不用多久就能締造百萬年薪紀錄！

設計人轉戰永慶經紀人 4個月收入抵做設計一年！

加入永慶房屋剛滿2年的簡子翔指出，過去他學習平面設計，曾經在台灣知名百貨業裡從事設計工作。工作雖然穩定，但是薪水也相當「穩定」，幾年工作下來年薪才50萬左右。於是他決定轉職永慶房屋，挑戰具有高薪機會的房仲工作。

簡子翔表示，永慶房屋提供的「前9個月每月5萬」、「一對一師徒制度」對他幫助很大。他加入永慶房屋第二個月的時候，有親戚朋友得知他從事房仲工作，便主動告知購售屋需求，希望簡子翔協助。透過師父的手把手指導和團隊服務，讓對房屋銷售尚不熟悉的簡子翔成功為自己迎來第一筆成交！

簡子翔還補充，永慶房屋的月月晉升制度非常棒。公司會提供升遷的目標給經紀人，只要完成目標就能升遷。「透明的升遷制度讓自己的付出都能獲得收穫！就會想要持續地拼下去，挑戰自己的收入天花板！」

隨著經驗的累積，簡子翔服務機會越來越多；再加上表現傑出每個月的底薪都能增加，讓他加入永慶房屋2年，年收就破百萬！「我現在在永慶房屋4個月的收入就抵過之前在設計圈裡工作一年！」簡子翔笑著說。

蘇竑浩每年收入都成長 年收已破200萬！

另外一位加入永慶房屋將滿4年的經紀人蘇竑浩，也是跨領域轉職獲得成功的絕佳案例。蘇竑浩曾經在知名餐飲品牌服務3年多，一路從基層員工緩慢升至小主管。然而身為主管，年收連半桶金都不到。「過去工作忙碌，常常三餐不正常，是在用健康換金錢。這樣辛苦工作年收入才40萬，我覺得我應該可以獲得更多。」於是決定轉身投入永慶房屋，為自己賺取高薪。憑藉著自己的努力，蘇竑浩第2年就成就百萬年薪紀錄，甚至最高創下單月月收30萬的紀錄，今年更已達成年薪200萬的目標！

蘇竑浩也鼓勵有意投入房仲業的新鮮人和轉職者，不要過於擔心自己沒有成交機會。「房仲業是很需要專業的產業，不管是稅務、法規、甚至是客戶服務都需要專業。永慶房屋提供『前9個月每月5萬』和『一對一師徒制』就是在幫助新人好好學習專業知識，先做好基本功，之後就能迎來大爆發！在永慶房屋只要有心肯努力，一定能夠賺得到錢！」

永慶房屋憑藉著「先誠實再成交」的服務理念，贏得消費者信賴，也讓企業版圖不斷擴大，持續招募熱血夥伴。永慶房屋經紀人招募不限科系、不限經驗，不管是新鮮人還是轉職者，在永慶都有賺取高薪、獲得成功的機會。歡迎有熱忱投入房仲產業的新鮮人，加入永慶的行列。