新能源車概念火熱，大陸各大城市陸續開始瞄準氫燃料電池汽車進行規畫，北京市近日正式發表規畫加入戰局，預計在2023年前爭取推廣氫燃料電池汽車3,000輛，到2025年前實現氫燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛。

北京市25日公布「北京市氫燃料電池汽車車用加氫站發展規劃（2021—2025年）」，當中指出，在汽車方面力爭2023年突破3,000輛，2025年突破1萬輛的目標。

在加氫站建設方面，北京市預計，2023年前在冬奧配套加氫站建設運營工作經驗基礎上，同時在延慶區、大興區、房山區、昌平區、順義區、海淀區和北京經濟技術開發區等重點區域，開展服務幹線貨運、城配物流、公交客運、環衛郵政等領域車輛的加氫站佈局建設，力爭建成並投運37座加氫站，加氫總能力達到每日74噸，滿足每日47噸車用氫能需求。

北京市指出，在2025年前力爭建成並投運加氫站74座，加氫總能力達到每日148噸，滿足每日126噸車用氫能需求。