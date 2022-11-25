台股大盤急漲2,000點後，地方首長選舉結束，台股後市該如何看待？根據群益投信統計資料顯示，以歷史經驗來看台灣舉行地方選舉前後台股表現不俗，且選後表現甚至優於選前，正報酬機率都有高達8成以上。

投信法人表示，台股近期外資轉賣為買、台股企業前三季獲利佳，隨著外資的歸隊與財報佳音，台股後市不看淡。操作上建議聚焦低基期、有成長動能、評價合理個股，但台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，投資人不妨以台股基金或高息ETF來作為投資工具。

群益投信指出，縣市長選舉結束後，市場對選舉不確定因素的觀望疑慮解除，台股可望回歸基本面，以近六屆地方首長選舉後台股大盤表現來看，呈現漲多跌少的行情，選後1個月、3個月、半年都有不錯的表現，分別有7.30％、7.7％、8.3％的平均報酬，選後正報酬機率都有高達八成以上。

加上台股上市公司前十大產業市值，今年前三季營收、獲利表現亮麗，平均年成長率都有雙位數的高成長率，顯示台股企業基本面佳。展望後市，在國際股市情緒依舊樂觀、資金回流新興市場、中小型電子類股仍具產業題材，台股後市仍可期。

群益投信投資長李宏正認為，台股後勢中小型個股漲多短期可能整理，操作上建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。對於穩健型投資人來說，台股基金是不錯選擇，另高息股可達到息利雙收的效益，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

李宏正強調，台股高息ETF的波動度，相對於個股與大盤來得低，穩健投資人可透過台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。