全球股市、債市震盪起伏，壽險業金融資產未實現損失擴大，富邦金控今下午舉行法說會，股東們最關心明年發不發放股利？總經理韓蔚廷表示，富邦金9月底未分配盈餘3900億元，扣掉特別盈餘公積的2740億元，尚有1100億元可供股利分配。

韓蔚廷表示，目前談股利政策有點早，但了解股東們的期望，富邦金維持穩定股利政策，對於明年的股利發放，仍會綜合、平衡考量，最終的股利政策，待明年度董事會才能拍板定案。

富邦金控今年前9月稅後淨利為837.14億元、每股盈餘(EPS)6.51元，持續領先金控同業，稅後淨利、每股盈餘皆為金控業之冠；富邦金各子公司中，富邦人壽前3季獲利、淨值居壽險業第一；台北富邦銀行稅後淨利及淨收益均創歷年新高。

不過，富邦產險仍受防疫保單影響，前9月稅後淨損達170.86億元；隨全台確診累計人數增加，富邦產險防疫險前9月的直接損失近490億元，自留損失約302億元；面對理賠壓力，韓蔚廷表示，目前還能撐住，產險目前沒有二度增資計畫，但會增加融資管道，因應理賠、流動性的需求。

富邦產險表示，有了這次防疫保單的學習經驗，已進行全面體檢，尤其針對巨災、系統性風險等，對於定價、損失率等，做出檢討與更精準的控管；富邦產險前9月簽單保費收入成長6.7％、達423億元，簽單保費市佔率達25.2％，連續41年位居市場第一，投資績效也良好，投資報酬率為6.46％，未來將持續強化商品及營運面之風險控管，提升營運效率。

富邦金控董事長蔡明興也透過新聞稿表示，富邦金控於11月11日正式合併日盛金控，台灣金融史上首宗「金金併」里程碑達成第一階段，截至9月底，富邦金控客戶數達1352萬人，包含日盛金控(不重複)80萬戶，合計客戶數佔台灣總人口約58％，預計明年上半年將陸續完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等公司之整併，進一步發揮合併綜效，擴大整體規模經濟與效益。