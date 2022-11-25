近期天氣變化大，難免出現過敏的狀況，讓人身體不適，又影響生活品質。中醫師表示，長期過敏性鼻炎會造成鼻周圍局部血液循環不佳，進而出現下眼瞼水腫和黑眼圈問題，基本上都難以根治，建議民眾飲食方面應以平性食材為主，白色蔬菜類、瓜類、柑橘類、海鮮類及啤酒最好少碰，另外還分享能預防鼻過敏的4個穴道。

蔡承儒中醫師近日在臉書粉專分享，指過敏性鼻炎常見症狀包含鼻塞、流鼻水、打噴嚏等，長期過敏會使鼻周圍局部血液循環不佳，出現黑眼圈與下眼瞼水腫情形，也容易因上呼吸道感染引發鼻竇炎，導致臉部疼痛或轉移成牙痛、頭痛。

除了遺傳導致鼻過敏，也就是所謂的先天體質，外在環境也是造成主因，由於台灣屬於海島型氣候，冬天氣候偏濕冷，而且空氣品質不佳，平時又經常進出溫差大的環境，例如冷氣房，長期居住在這種環境，身體就容易出現過敏症狀。

過敏性鼻炎患者多半屬於虛寒體質，平時少吃寒涼、生冷的食物，飲食上應以平性食材為主，雖然蔬菜經過料理後，多半可去除寒性，但白蘿蔔、大白菜、竹筍等仍偏寒涼，水果類則是西瓜、哈密瓜等瓜類，還有柑橘類、奇異果、水梨，海鮮類也屬於寒涼性食物，例如生魚片、蝦、蟹、生蠔等，啤酒最好也要少喝，避免過敏症狀反覆發作。

蔡承儒中醫師補充說，除了靠飲食改善外，也可以透過按穴道預防鼻過敏，例如迎香穴、印堂穴、上星穴、太淵穴，只要用指尖輕輕按壓，一次按壓30至60秒，早晚各一次。