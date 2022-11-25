基隆市長選舉倒數1天，國民黨主席朱立倫25日5度趕赴基隆，陪同黨籍市長候選人謝國樑車隊掃街，他強調，投票是展現對基隆的愛、對未來的決心，「真正愛台灣就出來投票。」至於今日為何沒去新北輔選，他則說全台每個地方都很重要，新北有最強母雞，相信在侯市長帶領下一定會順利。

朱立倫指出，在基隆最後關鍵時刻，每票都很重要且關鍵，全黨上下包括前總統馬英九、前行政院長江宜樺及他本身都再度前來，期許所有基隆鄉親每票都出來投。

談及是否擔心天氣影響投票率，朱立倫說，不管天氣怎麼樣，出來投票就是展現對基隆的愛，以及對基隆未來的決心，這點在全台各地都一樣，呼籲每個支持者都要出來投票，「真正愛台灣就出來投票，改變台灣每一個地方。」

謝國樑也說，這次選情非常激烈，感謝馬英九、朱立倫親自陪同掃街拜票。

由於朱立倫今日跑遍台北、基隆及桃園輔選，還出席台北、桃園選前之夜，就是沒去新北力挺市長侯友宜，他表示，全台灣每個地方都很重要，新北因為有最強母雞，相信在侯市長帶領下，一定會順利，但還是呼籲每一票都很重要，絕對不能輕忽，每一票都要出來投。