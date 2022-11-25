騎士在台中街頭看見有2條蛇公然在路口交纏，網笑稱「旁邊是親子餐廳欸」。

原來麻花捲是會動的！有騎士行經台中市北屯區中平路與經貿三路二段路口，因紅燈停車等待，然而，他卻驚見在斑馬線上有2條蛇「公然交纏」，並緩緩向前行，這樣的舉動也引起停紅燈的騎士們注意，直到前方綠燈亮起，所有車輛往前行駛，2條交纏中的蛇便停下「蛇步」不再往前進。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段52秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市北屯區中平路與經貿三路二段路口，提供行車紀錄器影片的騎士在路口停下停等紅燈時，驚見斑馬線上竟然有「條狀物」在移動，仔細一看，原來是2條蛇在大馬路上「公然交纏」，還不斷的扭動身體往前，直到綠燈亮起，所有車輛皆往前行，而正在交纏的2條蛇，疑似受到移動的機車影響，便停在斑馬線上未有動作；該頻道也在標題寫下「原來這就是舌吻」。

騎士在台中街頭看見有2條蛇公然在路口交纏，網笑稱「旁邊是親子餐廳欸」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「原來麻花捲是會動的」、「要是爬過來我大概會嚇死」、「這要是有車轉彎，就真的絕頂升天了」、「這何止是是舌吻，根本是在當街做...愛做的事了」、「竟然在親子餐廳門口恩愛」、「野外活春宮」、「看起來像是在打架」、「騎個車，連動物都要來閃」。