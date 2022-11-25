東研信超(6840)今日獲櫃買中心董事會通過上櫃案，東研信超成立於1987年，為台灣首家民營電子產品檢測公司，主要提供量測服務、測試報告、認證申請、產品全球合規性與物聯網解決方案、企業定制測試、標準法規諮詢等服務，可檢測項目從NB/PC與周邊、網通產品、工業電腦/工控、手機，乃至物聯網相關各項資通訊產品等，其中又以網通產品以及工業電腦/工控領域成長最為快速，目前旗下實驗室據點包括台灣內湖、汐止，上海、松山湖、東莞等地，有助服務兩岸客戶。

東研信超實收資本額為2.3億元，2021年合併營收為8.25億元，稅後淨利1.29億元，每股稅後盈餘5.62元；今年前三季業績表現持續成長，合併營收6.91億元，稅後淨利1.16億元，年增率分別為14.5％與22.74％，每股稅後盈餘5.06元。

前三季營收結構為測試及報告收入68.53％、安規收入17.13％、國際市場准入認證收入14.3％；隨通訊世代演進，5G NR、WiFi6/6E檢測需求不斷擴增，營收占比亦持續拉高，不僅機種數量增加、檢測時數拉長，測試單價亦逐步提升，使得前三季毛利率維持在5成以上高水準表現。

因應網通世代演進，推升檢測需求成長，東研信超持續投入軟硬體實力，包括擴增中、台兩岸實驗室、針對部分瓶頸測項增購設備，以及測試工程師與市場開發業務人員的編制，提供更多檢測服務。