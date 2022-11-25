路透社專欄作家Jamie McGeever周四撰文指出，當華爾街在感恩節假期後開盤，投資人將尋求發動最後一波衝刺，以確保2022年的美股封關時的表現只是有些黯淡，而非大多數人所擔心的慘遭「血洗」。

自從在10月觸及兩年低點以來，標普500指數已經反彈15%，儘管利率揚升、聯準會持續收緊政策與經濟陷入衰退的機率升高，以及企業獲利增長前景已經惡化。

投資人似乎鐵了心要在今年結束時盡可能收復先前的失地，而好消息，就歷史來看，感恩節後的行情應該不會讓他們失望。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，自1950年以來，在年初到感恩節這段期間標普500指數是下跌的23年中，有14年該指數在當年最後剩餘的那幾周上漲。在那23年，年初截至感恩節的平均跌幅為10.5%，而感恩節過後到12月31日封關時的平均漲幅為1.5%。

今年截至周四（11月24日）感恩節，標普500指數下跌15.5%，收復了年初到10月中旬大跌27%的部分失土，問題是，它能否持續守住這樣旳反彈動能。

Carson Group首席市場策略師Detrick表示，我們正進入一年當中其中一個季節性的多頭期，基於通膨可能已經到頂以及聯準會可能很快轉向鴿派，我們期盼今年能再度強勢封關。如果有哪一年華爾街準備在今年最後幾周迎來超乎尋常的漲勢，那今年就是了。

即使撇除在股市走升時投資人「怕錯失行情」（FOMO）的本能反應，目前投資部位極為清淡，而投資組合也都是歷來減持的股票，這強化了目前驅動市場上行的傾向，無論增長或利率前景等基本面如何。

若全然從風險管理的角度來看，投資人不會願意在新的一年開始時大幅增持或減持部位，因此他們會傾向於在當年結束時扭轉局勢。

根據美國銀行對全球基金經理所做的最新調查，11月投資人的現金部位為6.2%，較上個月創下21年高點的6.3%略為下降，但仍遠高於長期平均水準4.9%。相對於過去10年的平均部位，投資人11月減持最多的部位是股票，目前其股權配置比長期平均低了2.4個標準差。此外，科技股直接減持的部位創下2006年以來新高。美銀分析師在月度報告中表示，所有天降甘霖都將賜予第四季作多的人。

債市可能正狂拉著「衰退」的警報，幾乎所有美國債息曲線都出現「倒掛」的情況，部分甚至出現40多年來最嚴重的倒掛，但華爾街釋出的信號可以總結為：保持冷靜，然後一直買到年底。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）周三觸及3個月新低20.32點，並為連續第六天下跌，創下5月以來持續最久的跌勢。

與今年早些時候相比，股市的跌幅已經大幅收斂，股市並沒有反映利率升高將帶來的衝擊，也許在某個時候會，但不是現在。就本質上而言，「無風險」資產總是為最壞的情況做準備，而風險資產則不然。債券投資人的「杯子總是半空的」（glass is always half empty,形容看事情的角度偏向悲觀），而股票投資人則天生樂觀，因此通常不會注意到警訊，直到為時已晚。

套用花旗集團前執行長普林斯（Chuck Prince）在2007年的名言，只要音樂還在播放，股票投資人就會一直跳舞。