新竹市呂姓民眾因21日確診遭隔離，無法在26日下午4點前投票，呂請求法院裁定暫時狀態處分，延長其投票時間至隔離結束後之隔天中午12點，台北高等行政法院認為，「延長投票日期及投票起止時間」非屬爭執之公法上法律關係，且其聲請沒有必要性。裁定駁回。可抗告。

呂提聲請指出，自己在21日確診罹患新冠肺炎，經新竹市衛生局開立隔離通知書，命21日至26日進行居家隔離，呂因此無法在中選會公告投票時間、26日下午4點，至指定投票所完成投票，因此請求延長投票時間至其隔離結束後之隔天中午12點。

北高行認為，選舉投票日期、起止時間之決定，是中選會之職權，非選舉之選舉人或投票權人之請求權事項，呂的聲請事項是「延長投票日期及投票起止時間」，此非屬爭執之公法上法律關係，本件聲請與「爭執之公法上法律關係」要件不符。

北高行指出，呂的病情發展，可能之醫療天數及隔離結束時間無從預測，依其所請，將使投票日期繼續延長5日以上，使選舉結果處於不確定之狀態，中選會如依公告投票時間起止時即時開票，呂將在已有開票結果情況下進行個人投票行為，有違投票應以平等、無記名方式為之的原則。

合議庭表示，如果全國各投票所均因此延遲開票，將致計票作業延宕，選舉結果無法即時公開，恐引發選舉公正性疑慮與不安，顯然違反重大公共利益；呂因准定暫時狀態處分所防免之損害，與中選會及全國人民因定暫時狀態處分所受之公共利益損害，綜合衡量比較，無准予定暫時狀態處分之必要，裁定駁回。