大陸網易京法網事25日報導北京朝陽法院11月25日上午一審公開宣判藝人被告吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂案，以強姦罪判處吳亦凡有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。

經審理查明，被告吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所，夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。

朝陽區人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法併罰。根據吳亦凡犯罪的事實、犯罪的性質、情節和危害後果，法庭遂作出上述判決。加拿大駐華大使館官員旁聽了宣判。

中新社報導，吳亦凡獲刑13年，附加驅逐出境。有網友提出疑問，服刑和驅逐出境的順序是什麼？北京市兩高律師事務所高級合夥人王璞表示，吳亦凡需服刑完畢，再被驅逐出境。