大陸男星吳亦凡去（2021）年7月被網美都美竹揭露「誘姦未成年少女」，不久後遭北京朝陽警局拘留，隔月就以涉嫌強姦罪受牢獄之災，從此消失演藝圈；北京朝陽人民法院今（25日）一審公開宣判吳亦凡強姦、聚眾淫亂屬實，決定執行有期徒刑13年加驅逐出境，受害者都美竹也在微博淚吐心聲，更讓網友紛紛感激她「多虧妳的勇敢」。

吳亦凡在經法院審查一年多後，今日北京朝陽人民法院一審公開宣判，對吳亦凡以強姦、聚眾淫亂罪判刑，針對強姦罪判處有期徒刑11年6個月附加驅逐出境，聚眾淫亂罪則判有期徒刑1年10個月；最後數罪併罰下，決定執行有期徒刑13年與驅逐出境。

消息曝光後，第一個跳出來發聲的受害者都美竹也在微博更新動態，激動表示「終於等到了」，還先用了3個淚哭表情符號，簡短幾個字就能感受她有多開心；大票網友也在底下留言恭喜和感謝她，「以後妳可以好好開始新生活了」、「妳很勇敢，辛苦妳了」、「沒有妳站出來，不知道還會有多少人受害」。

都美竹去年7月拆穿帥氣男星吳亦凡真面目，爆料他與多名女子關係不單純，讓對方以為兩人在談戀愛，實際上只是想發生性關係，包括自己在未成年時就受害；在都美竹爆料後，當地警方也展開調查，吳亦凡隨後先被拘留，再因涉嫌強姦罪被逮捕，從頂流男星一夕變成罪犯。