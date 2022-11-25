北市警松山分局中崙派出所員警黃凱振，23日凌晨1時許下班返家途中，行經南京東路與敦化北路口時，看見一名男子匆忙進入大樓，警覺該男特徵與日前鎖定、專門在各大百貨公司行竊的竊盜通緝犯相符，立即不動聲色通報線上警力前來支援，合力將男子逮捕歸案。

警方調查，62歲何姓男子，多次到北市SOGO、微風、美麗華等各大百貨公司，趁櫃姐不備時下手行竊，並因居無定所屢傳不到，分別遭新竹、台中、高雄地檢署發布通緝。

何男見支援警力到場盤查，一度謊報弟弟的身分，企圖矇混過關，但仍被員警識破，當場將他逮捕歸案。