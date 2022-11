由國立臺灣藝術大學國際事務處主辦之「高等藝術教育新常態-國際藝術大學校長論壇」於11月18日假臺藝大福舟廳舉行,邀請四所姊妹校校長暨副校長,針對疫情期間的藝術教學、展演交流方式進行線上主題式討論,做為後疫情時代未來多元合作形式之展望,並藉此論壇深化學校與國際藝術機構的夥伴關係。與會之姊妹校包含奧地利國立維也納音樂與表演藝術大學(University of Music and Performing Arts Vienna, Austria)、英國皇家音樂學院(Royal Academy of Music, UK)、新加坡南洋藝術學院(Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore)及加拿大安大略藝術設計大學(OCAD University, Canada),本處另邀請國立臺灣藝術大學美術學院院長陳貺怡教授擔任主持人。

教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀博士於開場致詞時提到,現今臺灣邊境已經開放,樂見臺藝大辦理國際校長論壇,以探討藝術教育轉型及未來趨勢,實現集體共好的國際藝術教育。

奧地利國立維也納音樂與表演藝術大學國際事務暨藝術副校長Professor Johannes Meissl於專場一「後疫情時代的音樂教育」中介紹,該校面對疫情時進行混和式的表演與教學,建立泛歐洲的數位校園。

專場二「英國皇家音樂學院2020年經驗談」中,學術副校長Professor Timothy Jones提到該校實施線上與傳統併行之教學方式,透過平台為媒介進行比賽及音樂會發表,觸及到多個國家受眾群。

南洋藝術學院蘇惠蘭院長於專場三「南洋藝術學院的線上藝術教育實踐經驗」提到該校將會是新加坡政府第一所也是唯一一所藝術大學。自疫情初,該校實施翻轉教室的教學方式,並透過線上學習平台與社群,以遊戲帶動學生學習與協作。未來將持續透過混合式教學,創造更有效的教學環境。

專場四「疫情時代之關鍵轉折」由加拿大安大略藝術設計大學學術副校長Dr. Caroline Langill提到該校除了線上線下的混和學習環境,也特別著重於疫情中學生的學習權、身心平衡發展與線上線下的混合學習,使學生能夠安全且不中斷的學習。

國立臺灣藝術大學校長陳志誠博士於專場五「臺灣藝術大學文化治理」中提到臺藝大以文化藝術作為治理主體,打造展演映論基地空間,期待透過學創平台、台灣人才智庫,以及五大實驗中心的成立等,攜手進行巡演、論壇、出版等交流計畫。

透過此國際校長論壇,除了深化臺藝大與不同領域專長姐妹校之間的關係,期待未來透過後疫情的創新模式,擴大彼此的合作範圍,創造永續環境並擁抱更好的未來。