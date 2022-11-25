中國新聞網25日評論吳亦凡案〈別在流量中喪失做人底線〉一文指出，吳亦凡強姦、聚眾淫亂案一審宣判。被告吳亦凡涉強姦罪、聚眾淫亂罪數罪併罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。對吳亦凡的判決，彰顯了司法的公平正義。星途過於順遂的他，在粉絲的控評、資本的吹捧下迷失自我，喪失道德底線，自認有資源、有流量、有人脈，以至於接連觸犯法律。

可以看到，從被公安機關刑事拘留的那天起，吳亦凡所謂的名利就化為泡影，強姦、聚眾淫亂……這些罪名疊加到一起，可以說是劣跡斑斑，聲名狼藉。

評論指出，從「頂流」到階下囚，吳亦凡引發了大眾對文娛行業的深思。明明遵紀守法是做人的最低底線，卻不知道從什麼時候開始，竟然成為對「流量」們的高標準高要求。

評論強調，學藝先學德，做戲先做人。在高收入、無數的掌聲與鮮花背後，“流量”們更應以身作則，只有發自內心敬畏法律，敬畏工作，敬畏觀眾，演藝事業才能一帆風順。心存僥倖，以身試法，必將換來慘痛代價。