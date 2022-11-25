東勢處透過平台會議，說明筏子溪藍帶串聯大肚台地綠帶地景分析果。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林管處推動國土綠網計畫，選定大肚台地周遭作為示範推動區，發現筏子溪濱溪綠帶竟是保育類石虎穩定利用棲地。為建立筏子溪往西連結到大肚台地生態廊道，日前綜整企業環境社會責任整合投入等4大對策，將營造台中城市型生態綠網。

台中市行政區自西海岸到大雪山，跨越海岸、城市、淺山及高山森林，由於城市都會區發展極速擴張，淺山平原一帶多已規畫為未來發展區域。

東勢處推動國土綠網計畫，針對大肚台地地區詳加盤點生態資源及議題，為了了解其東側串聯至烏溪水系中動物利用狀況，更架設紅外線自動相機進行動物調查。

東勢處發現在車水馬龍之間的筏子溪濱溪綠帶，竟是保育類石虎穩定利用棲地，綠網計畫以筏子溪及其支流作為廊道將大肚台地破碎綠地的串聯願景，有了更加明確努力目標。

東勢處今年6月起即開始搭建相關單位溝通橋梁，並有第三河川局全力支持，共同守護筏子溪石虎棲地；同時，高公局正進行大肚台地北側國道3號路權綠帶棲地連結改善工作。此外，筏子溪藍帶串聯大肚台地綠帶地景分析也如火如荼進行中。

東勢處指出，日前透過平台會議說明廊道分析結果綜整4大對策，包括企業環境社會責任整合投入、公有地規畫、支流藍帶改善規畫、公園／校園綠地整合等，期望結合跨機關合作發揮廊道功能，逐步串聯大肚台地與筏子溪綠藍帶廊道，營造台中城市型生態綠網。