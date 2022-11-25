台股近期漲勢凌厲，加權指數25日雖在選前觀望氣氛濃厚下，小跌5.49點、收14,778.51點，不過，群益投信指出，本周縣市長選舉結束後，市場對選舉不確定因素觀望疑慮解除，台股可望回歸基本面，加上國際股市情緒樂觀、資金回流新興市，台股後市可期。

台股11月補漲威力強大，大盤自10月低點12,629.48點一路走揚，至25日收盤，已累計大漲2,149.03點。在急漲兩千點後，加上地方首長選舉結束，台股後市如何看待？

根據群益投信統計資料顯示，以歷史經驗來看台灣舉行地方選舉前後台股表現不俗，且選後表現甚至優於選前，正報酬機率都有高達八成以上。法人表示，台股近期外資轉賣為買、台灣企業前三季獲利佳，隨著外資的歸隊與財報佳音，對於台股後市不看淡。

群益投信分析，今年台股受俄烏戰事、能源問題、升息加劇、通膨疑慮、外資持續賣超等眾多利空因素纏身，一路走來深受打壓，惟近期台股在下探至前波低點後，急速反彈上揚兩千點行情，雖然大盤短期漲勢凌人，但適逢縣市長選舉完畢，市場對選舉不確定因素的觀望疑慮解除，台股可望回歸基本面。

統計近六屆地方首長選舉後台股大盤表現，呈現漲多跌少行情，選後1個月、3個月、半年都有不錯表現，分別有7.3％、7.7％、8.3％的平均報酬，選後正報酬機率都高達八成以上。

此外，台灣上市公司前十大產業市值今年前三季營收、獲利表現亮麗，平均年成長率都有雙位數的高成長率，顯示台灣企業基本面佳。在國際股市情緒依舊樂觀、資金回流新興市場、中小型電子類股仍具產業題材，台股後市仍可期。

群益投信投資長李宏正表示，機構投資人及散戶持有股票比重已下滑至金融海嘯來低點，軋空及軋空手的氛圍帶動整體科技類股獲得大量資金湧入追捧，台股本就以半導體族群為主要核心，且股神巴菲特旗下公司第三季進場購入大量台積電持股，成為護國神山的大股東，加上台灣科技股族群股價位階在本波下跌過後本就低於其他市場，故台股半導體族群11月反彈幅度居全球之冠。

展望台股後市，中小型個股漲多短期可能整理，操作上建議採取區間操作策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。

而對於穩健型投資人，可選擇台股基金或高息股，可達到息利雙收效益，台股高息ETF的波動度相對低於個股與大盤，穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。