苗栗縣政府為表揚「111年度城鄉學生STEAM自造之共創競賽」、「第46屆國際技能競賽」及「教育部學習扶助績優團隊及人員」獲獎人員及指導教師，25日在縣府第一辦公大樓A401會議室，由縣長徐耀昌偕同教育處葉芯慧處長親自辦理表揚接見，並頒發獎牌獎狀。

教育處長葉芯慧指出，苗栗縣科技教育競賽再傳捷報，在「111年度城鄉學生STEAM自造之共創競賽」中榮獲2金2銀2銅的佳績。獲獎學校分別是冠軍致民國中、景山國小；亞軍東興國小、南湖國中及明仁國中聯隊；季軍則由致民國中2隊包辦，成績斐然。縣長感謝各校用心深耕科技課程與教學，激發學生潛能與創意，期許未來持續培塑師生科技素養，落實校園科技教育。

君毅高中機器人戰隊選手張皓鈞、林義峰，獲選第46屆國際技能競賽機器人職類國手成為國家代表團；本次參加正式國際賽榮獲優勝獎，為臺灣爭光，也讓世界看見本縣機器人教育的一流實力，期勉持續提升技能，成為本縣技職典範，帶領在地產業技術發展。

「教育部國民中小學學生學習扶助績優人員評選」部份，今年本縣新南國小及大同高中同時榮獲「領航團隊獎」，內灣國小徐文玲教師榮獲「鐸聲伴學獎」，成績非常亮眼。大同高中以提高學生學習動機為目標，運用提問、探究式教學及關卡設計等教學活動，搭配因材網、均一、酷英等教學平台設計實作課程，打破傳統填鴨教學的沉悶，讓課堂風景更為活潑，並以科學追蹤方法，分析學生知識弱點，從問題上對症下藥，藉以提高學生學習成效。

縣長徐耀昌表示，落實多元教育並深化札根，是縣府的重要教育方針之一，感謝大家的努力和付出，不僅成功培塑學生科技素養，亦引領團隊深化學習扶助成效，更積極為自己和苗栗爭取榮耀；期待未來大家能持續在各自崗位上盡心盡力，戮力為培育更多優秀苗栗子弟而精進努力。