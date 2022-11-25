新竹縣已締造茶鄉的美譽，也建立屬於新竹縣茶葉的口碑。（邱立雅攝）

新竹縣五峰鄉與尖石鄉具有1200至1800公尺的高海拔優勢，獨特的氣候與地理環境，使得當地生產的茶葉別具代表性，目前兩鄉栽種面積超過80公頃，為持續增進茶農栽培管理知識，推廣新竹縣高山茶特色，新竹縣農會25日於舉辦第4屆新竹縣冬季高山烏龍茶優良茶評鑑，今年由五峰鄉的楊煥章獲得特等獎。

近年來在產官學的努力下，新竹縣已締造茶鄉的美譽，也建立屬於新竹縣茶葉的口碑。為持續提升在地茶農對茶樹生長特性及栽培管理等知識，推廣新竹縣高山茶葉特色，刺激消費者購買新竹縣高山茶葉的意願，新竹縣農會25日於舉辦第4屆新竹縣冬季高山烏龍茶優良茶評鑑。

本次評鑑邀請茶業改良場專業人員公開評審，以100度熱水用150毫升泡開3公克茶葉，等待6分鐘後品評其外觀、水色、香氣、滋味、葉底。今年今年報名點數為107點，最終頒出特等獎1名、頭等獎（一）1名、頭等獎（二）1名、頭等獎1名、金質獎6名、銀質獎10名、優等獎44名，總計64名。並由

來自五峰鄉的楊煥章獲得特等獎，現場民眾也爭相品嘗1斤要價6萬元的特等茶。

擔任評審的茶改場副場長邱垂豐指出，今年品質確實較以往提升，尤其在極端氣候影響下，新竹縣高山茶葉具有青心烏龍特色，具有蘭花、玉蘭花、桂花等香氣，茶湯明亮、新鮮、細緻、甘甜、滑嫩，水色蜜綠顯黃，十足新竹縣高山茶特色。

邱垂豐表示，茶葉為尖石、五峰高經濟作物，1年可採摘3到3次半，由於緯度高，且茶園周圍原始林多，營造很好的微氣候，所產茶葉屬高山清香型系列，知名度也逐步提高。