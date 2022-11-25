美國今年激進升息步調超鷹派，引發全球市場持續震盪，多數國家股市大幅回檔，但今年以來，亞洲漲幅居冠的是印尼股市，擁有2.7億人口的亞洲新興經濟體，被外媒喻為「金磚第五國」。財信傳媒董事長謝金河表示，台商這些年已展開布局，像宏全獲利大放異采，就是印尼廠發揮效益。他說，「東協加上印度共有『20億人口大市場』，未來會是兵家必爭的新焦點。」

謝金河在臉書發文指出，2022年經過俄羅斯入侵烏克蘭、通膨加劇，以及美國FED暴力升息，全球股、債、匯市都仆倒。現在又進入歲末年終，盤點一下全球金融市場，今年股市逆勢上漲的，除了中南美洲的阿根廷、巴西外，亞洲漲幅居冠的是印尼，今年上漲7.27%，印度5.3%居次，再來是新加坡上漲4.45%，泰國及日本小跌。

他提到，從股市的表現，也讓全世界注意到印尼正悄悄崛起。1997年亞洲金融風暴，印尼盾從2426跌到16950兌一美元，印尼幾乎是亞洲最慘烈的國家。印尼總統佐科威（Joko Widodo）從2014年上任迄今滿8年，為印尼帶來一番新氣象。

謝金河說，這次G20在印尼召開，很多國際媒體到印尼採訪，開始關注印尼經濟的新變化。CNN、經濟學人都稱印尼是金磚第五國，外資也開始注意到這個人口2.7億，只比美國少一點的亞洲新興經濟體。其實，台商這些年已展開布局，像宏全獲利大放異采，原來是印尼廠發揮效益，台灣很多上市公司開始出現印尼收益。

謝金河認為，今年東協各國經濟增長都十分顯著，供應鏈移轉是一個大題目，東協十國的6億人口，加上印度的14億，這個20億人口的大市場，未來會是兵家必爭的新焦點，除了印度，印尼、泰國及馬來西亞也會成為新戰場，台灣股市也會反應這個題材，新南方概念會逐漸成為資本市場的顯學。