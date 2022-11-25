定期到牙科檢查口腔才能保有一口好牙，不過看牙醫也可能意外洩漏自己的小祕密。一名牙醫師表示，牙醫能夠分辨出患者近期是否有「口愛」，而這種跡象被稱做顎部瘀斑（Palatal petechiae），也就是軟顎後方出現的瘀青。這則影片曝光後，讓許多網友震驚，更獲得許多牙科同業的證實。

外國牙醫「Dentite」時常在抖音上分享口腔衛教的相關知識，他在影片中表示，其實牙醫能從患者是否有顎部瘀斑，來分辨患者近期是不是有「口愛」的行為。他表示，口愛容易造成軟顎後方瘀青，且這種瘀青有一種特殊模式，若偶爾吃1、2支「棒棒糖」並不會有太大的問題，不過若是太過頻繁，就容易導致口腔中出現顎部瘀斑。

不僅如此，外國論壇《reddit》也有一名女患者實際在診所裡詢問牙醫師，沒想到醫師毫無懸念地證實，若短期內有激烈的口愛，就會在口腔中留下瘀青的印記，不過除非患者年紀很小，或是有被虐待的跡象，牙醫師通常不會有太大的反應。而這名牙醫師也笑說：「通常情人節過後，我們會發現這種瘀青更加頻繁地出現」。

影片曝光後，吸引不少網友回應，「我爸爸是牙醫師，他就是因此才發現我是同性戀…」、「難怪有醫生檢查後問說：你這個周末過的好嗎？」、「糟糕…我女友的媽媽就是牙醫，以後不曉得該如何面對她」、「我爸是牙醫，我媽是潔牙師，他們兩個都表示，確實可以從口腔裡發現一些端倪」、「傻眼！我這周末已經預約了牙醫」。