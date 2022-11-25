通膨升息等經濟問題增加市場不確定性，亞弘電(6201)預期低迷的市場需求可能會影響公司明年成長展望，亞弘電總經理許瑞峰表示，明年挑戰比較大，看起來明年上半年銷售會緩一點，跟今年下半年差不多，明年下半年還看不到，保守看待明年營運。

亞弘電今天下午舉行法說會，亞弘電以電子音訊產品起家，之後再跨入小家電產品及家庭保健產品，目前電子音訊產品包括：DJ/樂器設備、混音機、黑膠唱盤；小家電產品包括：果汁機、食物料理機、咖啡機、電毯、除濕機、除濕輪、空氣清淨機；家庭保健產品則涵蓋血壓計、體脂計、沖牙機、額溫槍等。

後疫情時代，數位健康管理與遠距醫療等非接觸式的照護模式漸受重視，調研機構Fortune Business推估，2026年全球遠距醫療市場將達1850億美元，看準未來市場趨勢，亞弘電健康家電除強化物聯網科技技術，整合智慧行動APP即時追蹤，以及提升生理訊號監測設備科技，精準量測及精準醫療，因應歐洲MDR法規要求，提升品質系統，期待明年有新產品在歐洲銷售。

隨著半導體IC元件供給趨於正常，亞弘電第3季合併營收為7.54億元，季增7.3%，單季合併毛利率回升到22.9%，季增2%，單季稅後盈餘為9800萬元，季增42%，單季每股盈餘為1.1元，累計前3季稅後盈餘為2.47億元，年增1%，每股盈餘為2.77元，累計前10月合併營收為23.98億元，年減26.3%。

許瑞峰表示，今年第4季看起來還是蠻平緩的，今年大致就是這樣，不會有太多變化，通膨升息與匯率等經濟問題增加市場不確定性，預期低迷市場需求可能會影響公司明年成長展望，明年挑戰比較大，看起來明年上半年銷售會緩一點，跟今年下半年差不多，明年下半年還看不到，保守看待明年營運。

應對國際局勢變化，亞弘電也積極調整中國產能比重，擴大台灣廠產能，降低美國提高關稅所帶來的衝擊，菲律賓新廠產能亦已陸續完成，負責生產音訊相關產品，雖然目前菲律賓廠區佔公司整體產能約5%到10%，但對集團分散中國廠產風險有正面的助益。