矽水膠隱形眼鏡業者視陽光學(6782)將在11月28日以每股168元上市，董事長李重儀說，明年將有散光及老花新產品上市，歐洲明年成長力道可望持續，明年度營收將延續今年成長5成的力道。

李重儀說，明年度營運主要成長動能來自歐洲、中國大陸及日本，歐洲現在近視片將持續成長，散花及老花新品也會從這個區域推，目前老花已認證，客人陸續送樣，已有1個客人產品出來，預期明年第2季將上市，營收漸漸增加，2~3年後貢獻將較明顯。

視陽前10月營收年增51.6%，李重儀指出，這是受到日本新場及歐洲復甦的帶動，未來公司原有的市場仍將持續成長，而新品將變為新的成長動能，未來業績樂觀以待，目標3年內追上國內營收前兩名的精華和晶碩。

視陽111年前3季營收為20.9億元、EPS 9.02元，前三季經營績效已超越去年一整年，再創歷史新高。視陽已取得的產品證照包含歐洲、美國、加拿大、台灣、日本、中國大陸、韓國、澳洲及紐西蘭等國家或市場，形成競爭者進入障礙及競爭壁壘。

據Fortune Business Insights的調查報告預估，全球隱形眼鏡的市場規模將從111年99.4億美元成長到118年148億美元，年均複合成長率約5.9%。同時業界及消費者對於眼球健康意識抬頭，根據Contact Lens Spectrum的調查，110年度專業眼視光通路中，矽水膠隱形眼鏡的配鏡比率已達69%，顯示矽水膠材質已蔚為市場主流。

視陽將持續投入核心技術研發，並因應市場需求開發矽水膠新品，包括球面、老花、散光及彩拋等，可滿足既有客戶需求及利於爭取新客戶訂單，與全球客戶一同擴大市占。