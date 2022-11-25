選前倒數計時，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉25日在屏東市、東港鎮透過車掃、徒步大拜票。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

選前倒數計時，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉25日在屏東市、東港鎮透過車掃、徒步大拜票。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

選前倒數計時，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉25日在屏東市、東港鎮透過車掃、徒步大拜票，他呼籲支持者要凝聚最後的士氣，一起催票、拉票、投票並監票，他提醒支持者要提高警覺，不要隨亂七八糟的消息瞎起鬨。

蘇清泉說，24日的造勢晚會令他很感動，屏東縣市的老朋友、支持者都來了，所以25日他要延續這份熱情，除在屏東市、東港鎮透過車掃、徒步大拜票外，晚上還有一場小小的音樂會要在屏東市登場，希望藉此凝聚最後的士氣。

他向支持者喊話，剩不到幾小時就要投票了，請大家一起催票、拉票、投票，且最後還要監票，他呼籲選民在最後階段一定要提高警覺，不要隨著亂七八糟瞎起鬨，絕對不能讓黃俊英的走路工、與吳敦義的緋聞案等事件重演，這2件事都是選前一天爆出，不僅輸了選戰，結果還都是被栽贓的。

蘇清泉說，從現在起到半夜，蘇清泉的團隊絕對不會惡意栽贓抹黑，也請支持者一定要堅守到最後，不管任何風吹草動都要給予支持。