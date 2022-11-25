地方公職人員九合一選舉投票明天（26日）舉行，各地檢察官已陸續進駐分局，檢警調積極查察妨害選舉案件，最高檢察署25日表示，全國地檢署目前受理偵辦妨害選舉案件共5011件、被告人數8344人、目前已羈押74人、扣案金額476萬多元。檢察總長邢泰釗指示各地檢署在明天九合一選舉投票結束後，仍須持續溯源追查賄選金流、共犯，並針對各縣市正副議長選舉賄選、搓圓仔湯等不法情事，提前展開蒐證。

最高檢指出，明天（26日）就是九合一選舉投開票日，各地選情激烈，部分地區甚至是查賄熱區，檢察總長邢泰釗已指示全國各地檢署視轄區選舉查察情況，安排檢察官進駐轄區警分局，積極查察賄選、假訊息及其他妨害選舉案件，以維護乾淨選風。

邢泰釗並要求各地檢署在明天九合一選舉投票結束後，繼續針對賄選金流進行追查，查明有無提供賄選資金的金主、候選人選舉後有無「後謝」，甚至提前蒐證各縣市正副議長選舉有無買票綁樁賄選、搓圓仔湯等不法情事，最高檢強調，各地檢方選舉查察，並不會因投完票就結束，「選舉過後才是查察的開始」。

最高檢表示，今年九合一選舉的查察統計，截至25日上午10時為止，全國地檢署受理的妨害選舉案件（包括賄選、暴力、假訊息等）共計5011案，被告人數8344人、目前羈押74人，扣案金額476萬多元。