搶攻歲末年終與新年連假旅宿商機，台北花園大酒店即日起至2023年1月31日止推出「泰愜意一泊二食住宿優惠」，旅客客房住宿乙晚加贈花園thai thai經典泰式雙人下午茶套餐及翌日中西自助式早餐，兩人同行，周日至周四每晚4,699元，期能以美食誘客並提升住房率。

台北花園酒店「泰愜意一泊二食」住宿優惠專案，旅人可入住全新改裝雅緻客房，並於入住期間享受泰籍主廚精心規劃的泰式雙人下午茶套餐乙份，套餐包含翻玩生吐司套餐、精選飲品及蛋糕，提供五款給消費者選擇，包括經典咖哩官財板，將台式道地小吃官財板、泰式咖哩與日式生吐司激盪出精彩。選用生吐司切半生吐司磚，放入鍋中，以180度油炸至金黃色，饕客可選擇泰式雞肉黃咖哩、南方叢林豬咖哩、泰式鮮蝦綠咖哩、巴東牛咖哩及馬莎曼羊肉咖哩，五款選一款共食，生吐司吸滿了咖哩精華，濃郁風味夾帶著微微辛香料清香，適合喜愛多種料理風味的賓客。

另一款則推薦泰式起司風味打拋雞，主廚將特選雞肉製成絞肉後備用，再將醬油、蠔油、魚露及棕梠糖調製成特製醬汁，鍋中放油加入蒜頭、辣椒及洋蔥爆香，依序加入雞肉、朝天椒、長豆、特製醬汁、起司及打拋葉翻炒，經過翻炒香氣釋出，最後點綴上香菜，標榜一口咬下肉香與略帶有濃厚辛香風味躍入味蕾。