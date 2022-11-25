無黨籍台北市議員候選人蘇恆今（25）日在臉書表示，明天就是2022大選投票的日子！她呼籲，請大家一起做蘇恆的後盾，替大安文山留下一席有機會當選的無黨籍議員，對台北的未來留下世代平衡的可能。

蘇恆表示，首先代表全體團隊感謝每一個在這段時間給過蘇恆鼓勵、指導的大家！過去的一段時間，她帶著團隊走遍大安文山的每一個角落，我們提出從問政的願景到地方的建設。

蘇恆說，在最後一個晚上，蘇恆的車隊與志工們依然持續堅持在地方上跟大家站在一起。持續跟大家傳遞我們對於改變台北堅持到底的聲音。無黨籍參選的蘇恆，沒有政黨的配票、沒有財閥的支持、更沒有母雞的帶領。

蘇恆強調，「我們有的，是堅持握緊每一雙手；我們有的，是提出理性平衡台北的問政方針；我們有的，是改變政治生態與認真服務的決心。」

蘇恆說，一席無黨籍的議員，蘇恆永遠可以站在大家的這一邊；一席無黨籍的議員，蘇恆代表的永遠不是個別政黨的利益，是每一位市民安身立命的城市根本、是每一位市民長期展望的平衡未來。

蘇恆直言，明天11月26號，請大家一起做蘇恆的後盾，替大安文山，留下一席有機會當選的無黨籍議員，對台北的未來留下世代平衡的可能。

蘇恆強調，如果過去的四年，您沒有感受過地方的服務、您沒有感受過有力監督。這一次，懇請您用手中的一票，給敢監督、能服務的蘇恆以及我們全體團隊一次為您服務機會。

蘇恆呼籲，這一次，讓我們用選擇改變未來；最後，請大家記得提醒身邊的家人、長輩，明天投票請記得不可以帶任何有關候選人的口罩、文宣投票歐！