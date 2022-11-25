2022卡達世界盃於本月20日拉開序幕，可說是新冠肺炎趨緩後少數世紀盛會，國際足聯(FIFA)預估將有150萬名旅客入境，這也引起世衛憂心這並非僅是「足球熱」，警告多達8種潛在疾病威脅來勢洶洶，點名「駱駝流感」(即中東呼吸綜合症)恐在賽事期間爆發。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)24日報導，世衛專家於學術期刊《新微生物與新感染》（New Microbes and New Infections）撰文寫下，「世界盃不可避免存在傳染病風險，這情況不僅出現在主辦國卡達，還有其他鄰國」，提到共有8種疾病威脅分別為COVID-19、猴痘、中東呼吸綜合症、蟲媒傳染病、麻疹、A或B型肝炎以及旅行者腹瀉。

中東呼吸綜合症(MERS)又稱為駱駝流感，被視為新型冠狀肺炎另一個致命親戚，過去十年來在中東、非洲國家廣為流傳，卡達已累計10幾名確診者，致死率高達35%。全世界最新一起病例發生在一名中東旅客身上；MERS的感染途徑主要通過直接或間接接觸單峰駱駝所感染，是一種罕見的呼吸道疾病，症狀包括咳嗽、發燒、腹瀉、呼吸困難及嘔吐，所屬人與動物間傳播的共患病毒，不排除人傳人飛沫傳染的可能，詳細途徑尚不清楚。

WHO呼籲赴卡達朝聖的足球迷避免碰觸這類哺乳動物，包括駱駝奶、駱駝尿及未經處理過的駱駝肉。醫師指出，目前尚無特定治療方式或藥物，只能盡力緩解患者症狀。