九合一選舉明登場，桃園市議員本屆因貪汙、賄選、當選立委、罷免等原因，創下「9出缺、5遞補」紀錄，原63席只剩59席，今年共有131人參選，同樣角逐63席，藍綠分別提名36席和32席拚過半，民眾黨和時代力量分別提名7席和6席搶第三勢力，希望在議會組黨團。

第2屆桃園市議會原有63席，無黨觀音區市議員歐炳辰賤賣鄉有土地、無黨（後加入民進黨）新屋區市議員邱佳亮人頭詐領助理費，都因涉貪入獄，無黨中壢區市議員張運炳賄選請辭、國民黨八德區市議員劉茂群被判當選無效，分別由「落選頭」民進黨郭蔡美英遞補觀音、民進黨陳睿生遞補新屋、國民黨葉明月遞補中壢、無黨籍段樹文遞補八德。

山地原住民則2度出缺，無黨籍市議員陳榮基因賄選請辭，由「落選頭」無黨籍蘇志強遞補，但蘇志強後來也因賄選解職，但第二落選頭未達最低票當選人得票數一半，依選罷法規定無法遞補而從缺。

另有國民黨議員桃園區萬美玲、中壢區魯明哲當選立委，退綠黨、加入民進黨的中壢區王浩宇遭罷免，3人依法都不遞補、不補選，讓桃園市議會第2屆創下「9出缺、5遞補」紀錄。

國民黨2018年在中央執政不利、「韓」流助陣下，提名38席，一舉拿下32席，強勢過半成議會最大黨，但隨著萬美玲和魯明哲更上一層樓、劉茂群民事當選無效，楊進福參選立委退出國民黨轉為無黨，葉明月遞補，尾聲只剩29席，今年提名36席，拚過半態度堅定。

民進黨2018年因超額提名，導致落選頭多是自家人，提名34席僅拿下18席，靠著郭蔡美英、陳睿生遞補、無黨劉勝全加入而來到21席，今年改採「精準提名」推出32席參選人，同樣希望拚過半。

另民眾黨提名7席、時代力量6席、小民參政歐巴桑聯盟2席，新黨、綠黨、台灣維新、台灣基進、親民黨各1席，無黨共有43席，總計131人登記參選。