電動車、太陽能及儲能前景看俏，鴻碩(3092)成立慧鴻能源積極搶進，鴻碩財務長徐國晃表示，充電槍、太陽能接線盒及儲能櫃等是我們未來發展重點項目，由於明年充電槍出貨會比今年好，常態供應毛利率會提高，整體來看明年會優於今年。

鴻碩今天下午舉行線上法說會，鴻碩近兩年積極耕耘電動車市場，並轉型發展新能源科技，成立慧鴻能源積極搶進，目前充電槍產品已打入美系電動車大廠供應鏈，成為兩家供應商的其中一家，太陽能連接盒及儲能櫃連接線目前也在送樣認證中，有望在明年看到成果。

徐國晃表示，根據Digitimes Research推估，到2030年，電動車滲透率34.7%，年銷售3300萬輛，以一輛車售價3萬美元計算，市場規模高達9900億美元，已超過電腦加上手機總和，也超過晶圓代工的10倍；到2040年，以滲透率68.7%估算，規模高達1兆9800億美元，我們充電槍產品從去年開始出貨，目前是美系電動車大廠兩家供應商的其中一家，由於汽車重視安全度，跟一般電子產品不一樣，不是價格低就能取得訂單，預估不會有第3家供應商，明年充電槍出貨會比今年好，充電槍單價雖然高，但毛利率低一點，不過如果常態供貨，毛利率會提高。

除現有客戶，鴻碩也積極開發新電動車客戶，徐國晃表示，由於公司有美系電動車大廠客戶銷售經驗，對開發其他電動車客戶有正面幫助，我們有接觸其他車廠，會多方面開發客戶。

在儲能櫃及太陽能產品方面，徐國晃表示，根據市場研究機構Bloomberg New Energy Finance發布的《2021 Global Energy Storage Outlook》報告指出，2020年全球電池儲能系統累積安裝量為17 GW/34 GWh，預估至2030年將增長至385 GW/1028 GWh。其中定置型儲能系統將呈現爆發性成長，可吸引2620億美元的投資，目前太陽能及儲能櫃相關產品都在認證中，希望明年這些產品都能出貨，為公司營運挹注動能。

目前連接線產品佔鴻碩營收比重約82%，新能源產品約佔16%，其他約佔2%。

展望明年，徐國晃表示，明年初步來看會比今年好，其中充電槍明年可以常態供貨，搭配太陽能連接盒及儲能櫃產品明年開始出貨，以及PC產業在明年第2季到第3季落底，整體來看明年會優於今年，毛利率亦有機會回到20%以上。