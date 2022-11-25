日本普利司通全新升級的2.0概念店於今（25）日正式隆重開幕，未來將以每年10家的速度逐步升級，打頭陣的是已在屏東當地經營達27年之久的日本普利司通宏通輪胎館，透過2.0概念店的落成，從「技術業」朝「服務零售業」邁進，為廣泛的客戶提供高標準的服務，創造更好的產業競爭力。

日本普利司通以核心產品輪胎為主，結合集團頂尖的輪胎實力技術與台灣市場結合，自 1996 年起設立首家連鎖輪胎館，至今已近25年，透過連鎖店制度的建構，除了開拓專業渠道，日本普利司通也成為第一個利用輪胎館連鎖店了解台灣消費者對輪胎質量要求的輪胎品牌，目前全台更計超過 200 間據點，是為數量最多的輪胎品牌。

為了提供更好的服務給台灣消費者以及擴展日本普利司通的零售通路，日本普利司通不斷引入全球資源，為輪胎店技師提供更多的輪胎知識和進階培訓，在2022年底更啟動升級改裝，推出日本普利司通2.0概念店，並於今日於屏東宏通輪胎館進行開幕儀式，正式迎來另一頁新章。

日本普利司通表示，首家2.0 概念店，除了硬體的更新提供車主舒適的環境和等候空間外，更致力以技師專業化、流程標準化、資訊透明化、服務親切化的規格，讓2.0概念店升級全面到位。

日本普利司通台灣營業協理賴界宇指出：「身為輪胎的領導品牌，2.0概念店的發展理念即是從客戶的聲音出發，反映於市場面，透過公開的價格資訊、技師裝修輪胎的完整服務過程，兼具車胎裝配及補修保養等的多樣化的產品組合，預期可增加10％新客數，及提高進口車服務比例到50％，創造更多市場機會！」。

升級2.0概念店後，全新的環境讓輪胎保養廠也能有與汽車銷售門市一樣，擁有明亮寬敞的空間，對員工來說，不但更有自信銷售，整齊清潔的環境，也提高了工作效率，更有品牌向心力。

臺灣普利司通總經理石井聡人表示：「近五年台灣的輪胎消費市場已不斷朝更高端、滿足更高體驗消費者需求的方向前進，除了大尺寸輪胎車款需求增加了37％，我們也觀察到，台灣消費者不只對於輪胎品質的要求，也開始看重輪胎門店的服務。」

石井聡人表示，日本普利司通2.0 概念店的建立，將有助於提升台灣整體輪胎更換技術和品質。2.0概念店在屏東首家落成後，也將全面發展，整體計劃將逐步擴大至全台各地，提供消費者更多優質服務。