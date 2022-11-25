約夏．貝爾（右）和這趟同行來台演奏的鋼琴家彼得．杜根（左），兩人合作多時，有絕佳演奏默契。（粘耿豪攝）

縱橫樂壇近40年、葛萊美獎得主小提琴家約夏．貝爾，睽違多時再次訪台，他表示疫情下有整整一年的休息時間，「我比任何時候都想念舞台，疫情下人們也比任何時候都更需要現場演奏的音樂。」

約夏．貝爾表示，在疫情之前，他少有休息時間，連續40年巡演不間斷，「但是疫情期間，我有一年可以完全地休息，我每天自發地演奏巴哈，不為任何音樂會，就只是純粹地練巴哈，同時很有很多時間沉澱和思考音樂，這對我來說很重要。」

在不好的時代裡，找到好的應對方式，約夏．貝爾說，他也因為疫情有更多時間陪伴他的三個小孩，「疫情讓我領悟，現場演奏的音樂在這個時代比任何時候重要，特別是對孩子們而言，現代的小朋友都太沉迷於手機、電玩，常常盯著螢幕看，我們需要提供年輕世代一個機會親近音樂、遠離螢幕，學習保有耐心和思考，還有創造，音樂能教會我們很多事情。」

約夏．貝爾曾獲美國古典音樂最高成就費雪獎，18歲在笛卡唱片發行首張黑膠唱片之後，至今錄製超過40張專輯，並獲得葛萊美獎、水星音樂獎、留聲機唱片獎、古典回聲獎等重要唱片獎項。

約夏．貝爾的演奏並不只有古典音樂，他也參與電影配樂，和不同類型的音樂合作，同時也做了街頭實驗，在地下鐵演奏小提琴，他表示，音樂就是音樂，沒有所謂的「跨界」，而是融合不同元素和文化趨勢表現。

此外，近期約夏．貝爾也和這趟同行來台演奏的鋼琴家彼得．杜根，一起為美國公共電視網製作了一個名為〈約夏．貝爾：在家的音樂時光〉節目，受到廣大迴響，去年8月，他也擔任小提琴教學應用程式Trala的代言人，雖然他沒有在這個應用程式裡教學，但是也很有號召力，用戶已累積超過50萬名。

久未來台，約夏．貝爾對台灣仍印象深刻，他也關注他恩師金戈爾德所創辦的印第安納波利斯國際小提琴大賽，2018年和2022年的金牌得主林品任和黃凱珉，都是出自台灣，令他印象深刻。

約夏．貝爾的音樂會，將於11月26日在台北國家音樂廳、27日在高雄衛武營音樂廳登場。