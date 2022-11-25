2022九合一大選最終倒數，「最強母雞」高雄市長陳其邁25日派兒子陳政通作為分身，2度陪同民進黨高市議員候選人蘇致榮車隊掃街，蘇致榮也在選局前夕感性告白，不只感謝父親蘇炎城、陳政通等人近日陪同他拜票，也感謝鳳山鄉親一路陪伴與支持。

「最後一哩路，我堅定與鳳山鄉親站在一起。」蘇致榮表示，這一路走來，他的心情現在反而相當輕鬆，因為他跟最愛的鳳山鄉親在一起，並且相信大家一起一直走，一定會走到終點。他也相信選民會做出正確決定，未來他將堅守承諾，全心全意為鳳山服務。

蘇致榮指出，他要特別感謝陳政通2天2度陪同車隊掃街，這是非常重要的助力，同時他也首度獻聲輔選，用台語幫忙加油、打氣，感謝他的用心跟支持。他也相當感謝父親、前議員蘇炎城陪他在鳳山大掃街，過去自己一直看著蘇炎城服務鄉親的背影，甚至卸任後，他還持續以「鳳山志工」的身份，替所愛的鳳山進行服務，他會承接父親的精神，全心為鳳山鄉親服務。

蘇致榮強調，很多民眾相當擔心他的選況，他要說，鄉親的擔心可以化成去投票所的動力，給予他最大的支持，讓有體育專業、勞工關懷的蘇致榮進入議會。