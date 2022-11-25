運動會是學校教育中的重要一環！永慶房屋多年來秉持「社區好鄰居」精神，深耕在地、服務居民，更化身校園好幫手贊助活動帳棚及永慶人力，包括學校的運動會、校慶及園遊會，共35場大大小小的校園活動。永慶期望發揮企業力量，讓活動得以盛大舉行、圓滿落幕，助學生留下精彩回憶！

景興國小以精彩大會舞 展現滿滿熱情活力！

今年是台北市文山區景興國小第42周年校慶暨運動會，以「繽紛景興‧燦若繁星」為主題，不只有體育競賽，讓學生能在運動場上大展身手，還有各項團體精彩演出，展現校園的滿滿活力！

景興國小家長會會長楊雅琳分享，「創新念舊」是景興的治校願景，因此每年的校慶表演都能看見新舊相融的吸睛安排。像是高年級生的大會舞表演「六旗肆貳‧旗開得勝」，在傳統健康操基礎上，以時下流行元素重新選曲、編舞，加上隊形變換考驗合作默契，洋溢青春活力同時又保有團隊紀律，年年都有令人耳目一新的演出成果，祝賀景興國小喜迎42周年校慶！在台北市學生音樂比賽中拿下南區優等的景興國小管樂團，也以磅礡樂曲為校慶熱鬧開場；以及國小附設幼兒園的啦啦隊舞蹈表演，也是校慶的人氣項目，既活潑又逗趣，展現熱情活力的景興精神。

「創新念舊」是景興國小的治校願景，校慶除了體育競賽，還有各項團體的精彩演出，年年令人耳目一新，展現熱情活力的景興精神。(圖/永慶房屋提供)

福林國小「運動enjoy」 動靜皆宜、表現耀眼

除了精彩絕倫的大會舞及朝氣勃勃的幼兒親子表演，運動會當然也少不了體育競賽。

台北市士林區福林國小位於陽明山腳下，校園腹地寬廣，不僅辦學歷史悠久，還擁有活動中心、棒球場和溫水游泳池等豐富設施，讓福林學生各個動靜兼宜，擁有多元探索的學習環境！福林國小學務主任施銘瑋表示，今年的「福林六一‧運動enjoy」校慶暨運動會，開放家長入場同樂，有活力十足的大會舞、健康操及幼兒表演，還有本校足球隊帶來「足下風雲」的花式展演，精彩項目輪番登場，讓福林熱鬧歡慶61週年。

運動場上則有短跑決賽、大隊接力及趣味競賽等項目，由一到六年級生同場切磋，為班級贏得榮耀！施銘瑋分享，福林鼓勵學生從小養成運動習慣、培養體育技能，因此校內的運動型社團都十分活躍，例如棒球、田徑、網球、足球、游泳、溜冰、跆拳道等領域，不只團隊向心力強，也經常在全國性比賽表現優異，其中，福林國小少棒隊更在今年代表台灣到美國征戰，拿下2022少棒錦標賽季軍，展現福林國小多元又堅強教育成果。

福林國小的棒球、田徑、網球、足球、游泳、溜冰、跆拳道等運動型社團，經常在全國性比賽贏得佳績，展現福林多元又堅強教育成果。(圖/永慶房屋提供)

頂溪國小校慶美展 獻上學生最美生日祝福！

在今年邁入創校第68週年的新北市永和區頂溪國小，以「頂溪68‧精彩煥發」為主軸，舉辦校慶暨運動會。除了有師生家長都最期待的班級彩妝進場，及各項校慶表演、運動競賽及園遊會，家長也能藉此機會，光臨參觀全面「煥」新的頂溪校園！頂溪國小學務主任黃秉勝表示，校舍經過兩次改建，除了全面更新教學設備，也獲選為新北市未來智慧學校，打造出人文科技合一的數位化、智慧化教學環境。

此外，頂溪國小校區內豐富的公共藝術景觀，也實現了「獨立、尊重、傳承、卓越」的教育願景，期待以藝術化校園，引導學生產生對自然、數理等學科的好奇心，以及樂觀自信、自我學習的能力。黃秉勝分享，不只今年校慶會旗由學生投稿、經師生票選而出，校慶當天也開放校內美展給家長參觀，成為學生們給頂溪國小最美的生日祝福！

在今年邁入創校第68週年的頂溪國小，校舍經過兩次改建，除了獲選為新北市未來智慧學校，校區內豐富的公共藝術景觀也是一大亮點。(圖/永慶房屋提供)

永慶化身校園好幫手 助學生創造精彩回憶

除了學校活動，永慶長期商耕在地，也經協助社區、鄰里舉辦各式各樣的活動，像是義賣園遊會、公益活動、社區中元普渡及聖誕市集，都能看見永慶人的身影！永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶長期深耕在地，與許多里長、社區管委會、商圈協會及學校都是多年的好朋友，了解地方及學校若想舉辦活動，所需資源必不可少，因此，只要地方有需求，歡迎至雙北永慶房屋直營門市洽詢，永慶都願意全力相挺！除了贊助活動所需帳篷、面紙及瓶裝水等物資，永慶夥伴也總會到場支持，一起為地方繁榮發展盡一份心力。」