人是台灣最美麗的風景，卻有黑心房仲利用客戶的信任，誘騙屋主以市價七折賤賣房產，疑似聯手投機客以「低買高賣」的不肖手法賺取暴利，讓民眾成為炒房歪風下的犧牲品！

中和區一名屋主在去年經朋友介紹，將自住房屋委託給某品牌房仲，沒想到卻不幸遇上黑心房仲。一開始黑心房仲承諾會幫屋主全力銷售、賣出高價，卻在拿到專任合約後，整整3個月都不帶看、不行銷，還屢次要求屋主降價求售，讓屋主心生疑竇，轉而求助「誠實房仲」永慶房屋。不但在一周內圓滿成交，最終成交總價也比黑心房仲估價高出整整500萬，助屋主成功守住退休金！

黑心仲介刻意不帶看、提供低價成交個案 誘屋主降價求售

幫助屋主挽回500萬差價的永慶房屋經紀人劉威辰表示，這間房子位於中和景新街上，生活機能方便，格局方正且屋況維護良好，近50坪的3房空間，不論是大小家庭都很適合，是房市上的搶手物件。該品牌房仲為了獲得屋主的專任委託，在簽約前向屋主宣稱能賣出近2000萬元的高總價，等到專任約到手後，卻整整3個月都沒有帶看，也沒有將物件資訊放上網路行銷，還數次建議屋主降價求售，從2000萬砍價到1350萬，疑似與投機客聯手，意圖賤賣屋主房產。

「好險屋主警覺性高，認為該品牌房仲前後估價差太多，懷疑自己根本是遇上黑心房仲，才會請永慶幫忙重新估價。」劉威辰指出，這位屋主想賣掉的華廈公寓，依照市場行情，每坪可賣到36-38萬元，預估合理的成交總價在1800-1900萬之間，但黑心房仲卻用篩選過的低價成交案例，像是無電梯的老舊公寓、屋況較差的特殊物件，說服屋主以1350萬快速出售，價差達25-29%，相當於打七折賤賣！聽完劉威辰的分析後，屋主也決定委託永慶售屋，不只順利在一周內找到合適的買家，還以近1850萬的總價圓滿成交，劉威辰成功為屋主挽回500萬價差。

揭露投機炒房手法 永慶「真房價保證」讓買賣更安心！

房市上由黑心房仲聯手投機客坑殺消費者的案例仍時有耳聞，劉威辰說明，部分不肖業者在騙得專任約後，將房屋「冷凍」不帶看、不行銷，營造沒有人想看的假象，再用過時、錯誤甚至是偽造的成交資訊，從中操弄房價，勸說屋主降價求售。只要屋主一同意降價，投機客就可以低價購入，再夥同黑心仲介高價轉賣給其他不知情買家，賺取炒房暴利！

房屋買賣總價高，劉威辰建議，選擇誠實房仲才有保障。永慶房屋「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價、不做投機行為的決心，為消費者打造最安心的買賣屋服務。(圖/永慶房屋提供)

若民眾想避免落入投機炒房陷阱，劉威辰建議，民眾在買賣簽約前，一定要諮詢多家業者、比較估價，也歡迎消費者至永慶直營店免費領取「誠實房價報告書」，永慶為保障消費者確實掌握房市行情資訊，報告書中所提供的實價登錄成交案例，無法經人工篩選、剔除，由系統自動彙整生成，助民眾完整了解時下市場行情。

此外，房屋買賣總價高，選擇承諾完整保障的房仲品牌，對自身權益才有保障！永慶房屋推出業界唯一買賣屋全保障的「真房價保證」，如果永慶經紀人未提供完整成交行情、隱匿短期交易行情，或配合投機客炒房賺差價，最高賠償賣方四倍服務費，買方最高賠償400萬元，宣示永慶不炒房、不賺差價、不做投機行為的決心，為消費者打造最安心的買賣屋服務！