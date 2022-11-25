有些人談戀愛時，最害怕被騙感情，所以一開始不敢付出真心，還會一直測試對方的忠誠度。《搜狐網》近日分享4個在感情中沒安全感的星座，他們喜歡不斷考驗對方，但這種測試人心的方式，往往會成為兩人分手的導火線。

1、獅子座

獅子座戀愛時控制欲強，會用各種方法測試另一半的忠誠度，若是讓他們產生懷疑，便會開始感到不安，甚至會抓著事情不放，一定要問出答案，就算得到合理的解釋，他們日後依舊會翻舊帳，雖然獅子座對感情專一，但卻很愛吃醋，伴侶在路上多看別人一眼，就可能成為兩人吵架導火線，類似狀況經常發生，也會消磨掉這段感情。

2、巨蟹座

巨蟹座本身就愛胡思亂想，而且想法也都比較悲觀，總是把事情往壞處想，他們只要覺得事情不對勁，就會幻想各種劇情，但很多都是他們自己腦補的，卻成為與伴侶吵架的原因，久而久之，患得患失感越來越重，他們還可能出現跟蹤對方的行為，這一份猜忌與沒安全感也會讓兩人關係越來越糟，最終導致分手。

3、處女座

處女座平時總是一副驕傲自信的模樣，但他們內心容易缺乏安全感，有時伴侶一個動作，或是不經意的話，就會讓他們產生各種懷疑，認為唯有透過觀察，才能辨識出這段感情是好是壞，當對另一半產生不信任感時，他們會利用一些小手段考驗對方，測試對方是否真心，但這種方法會讓伴侶產生反感，感情難以維持太久。

4、天蠍座

天蠍座戒備心很強，與伴侶剛交往時，他們無法完全相信對方，擔心自己被騙感情，所以會不斷出考題，測試伴侶的忠誠度是否到達他們的理想型，唯有通過考驗，天蠍座才會與伴侶進一步相處，如果不能就會立刻分開，天蠍座對於感情很專一，但有時為了快點了解對方是否真心，反而讓對方感到不自在，建議他們放手一搏，相信自己的眼光。