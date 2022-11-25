目前正值芒果開花期，但屏東地區因近期乾燥無雨，導致台灣花薊馬、小黃薊馬、腹鉤薊馬、芒果葉蟬及芒果螟蛾等5大芒果花害蟲已陸續在田間出現。（高雄改良場提供／謝佳潾屏東傳真）

目前正值芒果開花期，但屏東地區因近期乾燥無雨，導致台灣花薊馬、小黃薊馬、腹鉤薊馬、芒果葉蟬及芒果螟蛾等5大芒果花害蟲已陸續在田間出現。（高雄改良場提供／謝佳潾屏東傳真）

目前正值芒果開花期，但屏東地區因近期乾燥無雨，導致台灣花薊馬、小黃薊馬、腹鉤薊馬、芒果葉蟬及芒果螟蛾等5大芒果花害蟲已陸續在田間出現，且密度有升高跡象，為此，高雄農改場建議農友加強田間衛生管理，適時施藥防治，以確保芒果穩定生產及果實品質。

高雄農改場場長戴順發指出，芒果花期主要蟲害有台灣花薊馬、小黃薊馬、腹鉤薊馬、芒果葉蟬及芒果螟蛾，而近年來調查發現，危害芒果的薊馬種類以台灣花薊馬最常見，其躲藏在芒果花穗上刺吸為害，造成花穗乾枯。

而小黃薊馬喜好躲藏在芒果花穗、幼果果蒂及新葉葉脈附近，可造成嫩葉焦枯、花穗受損及幼果表皮褐化結痂，初期不易察覺，待被害徵狀出現時，再防治則為時已晚；腹鉤薊馬則喜好於檬果老葉。

至於葉蟬成蟲喜棲息於葉背或陰暗處，再產卵於葉脈、花穗的幼嫩組織中，若蟲及成蟲以吸食嫩葉、花梗的汁液維生，造成落花落果，其分泌的蜜露會引發煤煙病，嚴重影響植株之光合作用；芒果螟蛾成蟲則會產卵於葉片，幼蟲自花梢頂部向內蛀蝕，導致水分與養分無法向上輸送，致使花梢萎凋。

戴場長說，為掌握病蟲害的關鍵防治期，農友應加強田間衛生管理，並於花期及幼果期進行監測以適時施藥防治，可透過懸掛黏板掌握小型害蟲蟲數，農友如須執行化學防治時，請務必依照核准的稀釋倍數施用。

他說，如有關輸日、韓芒果病蟲害防治用農藥基準，可參考農業藥物毒物試驗所之外銷農產品用藥基準，此外，農友在芒果病蟲害鑑定或防治上如有疑問，也可直接與高雄改良場聯繫，技術人員將竭誠提供服務。