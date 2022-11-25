台灣運彩T1聯盟新北中信特攻籃球隊（New Taipei CTBC DEA）創隊至今已展開第2年球季，特攻總經理劉志威24日拜會新北地檢署，與檢察長毛有增會面，未來球團將與新北地檢署密切互助合作，建立完整的互助網絡，檢察官也不定期為中信特攻球員灌輸法治教育觀念，讓國內職業運動發展越來越健全，地檢署也願意作為球團之後盾，維護職業籃球運動環境。

中信特攻創隊的「特攻精神」，強調「團隊合作、無所畏懼、使命必達」，球隊將透過場上極具感染力的精彩表現，吸引年輕族群認同支持，進而推廣「反毒」的球隊核心理念。新北市長侯友宜在中信特攻創隊記者會時曾表示，「身為警察出身的我，作為市長，對於打擊犯罪永不妥協永不放棄，反毒基金會支持棒球與籃球，跟中信集團一樣以運動與反毒結合，支持青少年正向學習。」

新北中信特攻總經理劉志威表示，「中信特攻球隊創隊宗旨是將透過場上極具感染力的精彩表現，吸引年輕族群認同支持，進而推廣反毒的球隊核心理念。不只是反毒，新興的博弈程式以及基礎法治教育的觀念建立，特別感謝能與新北地檢署攜手合作，讓球員成為年輕族群的榜樣。」

新北地檢署毛有增檢察長會中也表示，「未來將針對賭博、酒駕、肇事逃逸、妨害名譽、恐嚇、傷害、詐欺、性騷擾防治等議題，與球員們進行互動交流，藉此對球團及球員們建立正確的法治觀念。身為職業球員，不論在外或社群上都要更加謹慎，隨時注意自己的言行，幫助環境更加提升並讓運動產業永續發展。」