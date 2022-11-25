民進黨新北市議員候選人張嘉玲這次投入新北市中和選區，過去曾和張嘉玲共事、接觸的立法委員管碧玲、前立委謝欣霓、媒體人林育卉、王時齊、余莓莓等人都在臉書發文，齊心推薦張嘉玲。

管碧玲表示，張嘉玲情同自己的妹妹，在高雄市府、立法院都曾共事，既有市政經營、也有國會監督經驗，經歷豐富；謝欣霓則說，張嘉玲是她在政治圈最重要的好朋友，非常欣賞嘉玲對政治理念的純粹付出、更愛她的真性情，這次張嘉玲到中和選議員，是一場辛苦但是必要的光榮戰役，從一而終、歷練完整、真心善良的民意代表，值得中和人好好把握。

林育卉表示，和張嘉玲認識20年「一起長大」，看著她一路披荊斬棘、不畏艱辛，堅持著為台灣拼搏的理念，就算被曬到跟黑炭一樣、聲音嘶啞的讓人認不出來，即使心疼卻不敢阻止，因為她正為理想奮戰著。

王時齊直言，張嘉玲在政治領域的歷練真的不是唬攏的，她紮紮實實的蹲在政治人物身邊，如今已磨練成獨當一面的大將，且細心而積極，答應的事隔天就辦妥，實在「有嚇到」；余莓莓說，張嘉玲知恩，惜情，重義，永遠顧全大局，是政治資歷最豐富的民主女戰將，不忘從政初心的台灣好女兒。