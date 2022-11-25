威爾斯前鋒K.莫爾（左）近距離飛踹射門，卻被伊朗門將H.荷塞尼擋出。（路透）

「波斯軍團」伊朗與「紅龍軍團」威爾斯今天力拚本屆世足賽首勝，上半場威爾斯中鋒K.莫爾（Kieffer Moore）近距離射門被驚險擋出，伊朗葛利札戴（Ali Gholizadeh）破門則被吹越位在先，半場結束仍以0比0僵持。

伊朗與威爾斯開賽後拚搶激烈，第14分鐘威爾斯右中場羅伯斯（Connor Roberts）將球吊入門前6碼位置，莫爾衝上來飛身一踹，球卻不偏不倚打在伊朗二號門將H.荷塞尼（Hossein Hosseini）身上。莫爾還因為被防守球員衝過來撞傷，經治療後繼續比賽。

伊朗剽悍的衝撞力不遜於威爾斯，頻頻發動快速反擊，第15分鐘，葛利札戴前場攔截傳給前鋒阿茲穆（Sardar Azmoun），交叉跑位後阿茲穆突入右側禁區再橫傳，助攻葛利札戴推射破門，但畫面顯示葛利札戴已先處在越位位置，經影像輔助判決（VAR）改判為入球無效。

伊朗旅德射手阿茲穆（左）先發上陣，對決威爾斯隊長貝爾（右）。（路透）

★賽前報導

卡達世足賽今晚上演B組伊朗與威爾斯之戰，雙方除了當家射手塔雷米（Mehdi Taremi）與貝爾（Gareth Bale），前役替補上陣的前鋒阿茲穆與K.莫爾，也如賽前預期雙雙先發上陣，兩隊都要力拚本屆首勝。

「紅龍軍團」威爾斯首戰靠著隊長貝爾在第82分鐘罰進12碼球，以1比1逼和美國。雖然貝爾賽後榮膺最佳球員，但總教練派吉（Robert Page）也坦承中場休息後用莫爾換下先發的詹姆斯（Daniel James），與貝爾組成雙箭頭，成為改變下半場局勢的關鍵，對伊朗果然讓他擔任先發中鋒，用196公分的體型掩護貝爾。

效力於德甲勒沃庫森的阿茲穆是伊朗的重要進攻武器，但帶傷來到卡達，首戰於下半場替補上陣，狀況不錯。由於伊朗首戰以2比6慘敗給英格蘭，第2場非贏不可，總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）也讓阿茲穆先發，與塔雷米在4-4-2陣型中組成雙箭頭。