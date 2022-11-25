大陸男星吳亦凡去年因涉嫌強姦、聚眾淫亂遭逮捕，今(25日)一審判決出爐，他數罪併罰遭判有期徒刑13年、附加驅逐出境，除了要面臨牢獄之災，他還因涉嫌逃漏稅被調查，北京市稅務局確定對他追繳稅以及滯納金、罰款，共計6億人民幣（約台幣26億）。

據《央視新聞》報導，北京市稅務局根據吳亦凡在2019年至2020年期間，涉嫌逃稅問題展開稅務調查，發現他採取虛構業務轉換收入性質虛假申報、透過境內外多個關聯企業隱匿個人收入等方式，逃了9500萬人民幣的稅還有少繳稅款8400萬人民幣。

因此稅務稽查局已依法對吳亦凡追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計6億人民幣（約台幣26億），其中，虛構業務轉換收入性質虛假申報部分判處4倍罰款，計人民幣3.45億，另外，隱匿個人收入逃稅款的部分，處5倍罰款，計人民幣0.42億元。

吳亦凡今才因強姦、聚眾淫亂罪成立，遭北京法院一審判決數罪併罰，執行有期徒刑13年，附加驅逐出境，如今又遭追討26億，無疑是雪上加霜，