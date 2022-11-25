特展現場精心設置「文夏經典歌曲宣傳車」。（明道工作室提供）

「寶島歌王」文夏4月辭世，享耆壽94歲，為紀念國寶歌王傳奇的一生，即日起至12月10日在北流舉辦「文夏老師唱遊人生特展」，文夏遺孀文香表示，文夏生前3個心願就是出版自傳、設故事館與拍紀錄片，自傳已經出版，紀錄片也正在後製，這次特展就是為了接下來的「文夏故事館」暖身，希望將他豐富的音樂故事與更多人分享。

特展內容包括復刻文夏主演電影《台北之夜》中的「文夏經典歌曲宣傳車」，以忠於原味的宣傳車設計，引領觀眾踏入音樂時光旅程；「寶島歌仔冊」收藏文夏音樂的懷舊年代唱本；「文夏暢遊日本」則由文香親自錄製畫面說故事，以旅行箱裝置呈現，娓娓道來文夏早年進軍日本歌壇，夫婦倆的點滴回憶。

此外，現場還設有超大型「文夏故事相簿」，透過許多幕前、幕後珍貴照片，並在現場放映收錄文夏身影的紀錄片，回首這位傳奇歌手的精彩人生。至於文夏常設展「文夏故事館」落腳地點，預計設置在文夏老師故鄉台南麻豆的知名景點「總爺藝文中心」。