台灣運彩T1聯盟結束上周末兩天共3萬名球迷擠進國體大綜合體育館的盛況後，本周精彩賽事熱力不減，衛冕軍高雄全家海神將於26、27日迎接主場開幕周，連兩天背靠背出賽聯盟強權新北中信特攻、台灣啤酒英熊，賽事內容精彩可期。

26日賽前將盛大舉辦冠軍戒指頒發儀式，當日也邀請到女神徐若瑄助陣，與球迷朋友一同重溫海港女神的榮耀時刻。至於台中太陽上周扳倒擁有「魔獸」霍華德的桃園永豐雲豹，回到自家主場儘管遇上魔獸因傷高掛免戰牌，但霍華德承諾隨隊出征，預料豔陽天中將會刮起一陣魔獸炫風！

T1元年高雄全家海神從一而終穩居龍頭，季後賽更以5連勝之姿贏得總冠軍，全家海神為一同與在地球迷見證榮耀時刻，26日特別將於賽前舉行冠軍戒指頒發儀式。而海神團隊精心打造元年冠軍戒，歷經多次討論與設計，並委託知名飾品工藝師李令言操刀，運用傳統金工、蠟雕融入三維科技、三維雕塑，結合傳統及現代工法，兼顧東方的神秘色彩與西方的熱情元素，將象徵海神的標誌完美融合，透過沙弗來石的綠色光芒，呼應全家海神守護家園、榮耀高雄的核心理念。

除了隆重又溫馨的冠軍戒指頒發儀式，全家海神分別於開幕周兩天邀請不同領域的重量級貴賓開球。「不敗女神」Vivian徐若瑄將於26日站台加持，演藝生涯有著精采多重身分的徐若瑄，將用代表勝利的「V」歌聲加持海神於主場旗開得勝。而這六年悉心培育台灣籃球人才的中華男籃總教練帕克(Charlie Parker)，也將在返國前夕前往高雄，於27日接受子弟兵的誠摯祝福。

台中太陽20日再度扮演強隊殺手，作客擁有一萬五千名觀眾的雲豹主場，不畏懼台籃史上最大咖洋將霍華德強力捍衛禁區，讓魔獸來台第二戰以吞敗收場。太陽接連曬傷特攻和雲豹，也讓外界好奇菲律賓籍總教練克里斯是如何施展魔術讓太陽高升。

克里斯是台灣職籃第一位菲律賓籍教練，抵台前即了解T1聯盟剛成立第2年，太陽陣容大幅換血，此刻執掌兵符是巨大挑戰。不過以克服極限為人生目標的克里斯表示，在菲律賓執教期間也曾參與新興聯盟，和T1一樣充滿活力與希望，相信有更多空間可以將個人專業帶給球隊，更容易碰撞出不同火花。

在球員眼中，克里斯是一個很講求紀律的教練，不過嚴格之餘，也會同時給予空間，讓球員嘗試新戰術、和教練團討論新陣容應戰，而如此快速應變的作風也屢屢在比賽中驗證。專業球迷不妨鎖定26日太陽迎戰台南台鋼獵鷹的賽事，看看太陽教頭克里斯如何抵擋獵鷹2.0的超鷹速攻勢。

另外克里斯驚人的應變能力與源源不絕的活力也不難在私下發現，來台兩個月期間，他會獨自探索台中，無論是當地的名勝古蹟亦或美術館、科博館等，都已被他攻略。克里斯笑說：「我像個小孩一樣，可以在各個博物館探險一整天，希望賽季結束能將台灣走遍。」