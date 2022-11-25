現代便利商店的餅乾、糖果種類多元，不過許多人仍難忘童年的經典零食。一名網友日前分享外觀呈現橘紅色又乾癟的長條食物，表示因為和檳榔太過相似，國小的時候一度被校長禁止食用。照片曝光後，引發上萬網友共鳴，還有人笑說：「害我被教官抓」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》曬出一張照片，只見他手裡拿著的透明塑膠袋中，裝著4條橘紅色又乾癟的物品，原PO表示，這是一款懷舊零嘴，國小的時候還因為吃起來太像檳榔，被校長下令全校禁止食用。

貼文曝光後被轉發到《爆料公社》，吸引超過2.2萬人按讚，不少網友馬上認出這是「紅芒果乾」，也被稱為「鹹芒果乾」、「八仙芒果乾」，紛紛留言，「小時候買來吃，還故意學吃檳榔一樣吐掉」、「我現在還是很愛吃」、「現在還有，真的很鹹XD」、「小時候很喜歡吃，因為色素很多，吃完嘴巴紅紅的，像擦口紅一樣，覺得很漂亮」。

另外，也有網友分享小時候吃紅芒果乾的趣事，「都會拿來當檳榔，還會學大人吐檳榔汁」、「超愛！還要吐紅口水，假裝自己Hen邱」、「我曾經吃這個被誤以為是吃檳榔，然後被揍爆」、「高中時放了一包在抽屜，班上男同學拿去吃，結果老師以為他們吃檳榔，害我一起到教官室報到」、「我媽以為我拿爸爸的檳榔吃，還拿著藤條追著我打」。