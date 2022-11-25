嘉義縣長選戰倒數，嘉義縣長翁章梁前往朴子、太保車隊掃街。翁章梁表示，選對人做對事，未來的你一定會為這次選對人、投對票而驕傲。

翁章梁今(25日)在臉書粉專貼文表示，選對人做對事。這陣子他們拚勝選的車隊走過18鄉鎮市，謝謝所有鄉親的鼓勵，給他們最大的溫暖！明天需要大家為台灣的未來、為嘉義的進步挺身而出。

翁章梁接著表示，選前最後一天，他回到朴子、太保，陪同朴子市長候選人涂建軒、太保市長候選人戴光宗車隊掃街，他們的認真努力讓好多鄉親感動，也提出市政願景配合農工大縣發展。

翁章梁指出，他相信，未來選民一定會為這次選對人、投對票而驕傲。明天(26日)出門投票，做勇敢自信的嘉義人！

翁章梁也在底下留言區表示，「謝謝大家繼續拚」。網友紛紛表示，「翁縣長加油，祝你高票當選連任」、「台灣隊加油，台灣全勝利」、「國嘉團隊全壘打」、「加油加油祝您當選」。