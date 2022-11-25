唱歌比賽邀請創作歌手兼生命鬥士李振全擔任評審，提供歌唱教學外，也分享自身的經歷，鼓勵學員們增進自我。（高雄市少年隊提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市少年輔導委員會對於家庭無暇照顧的少年們，創辦「點燈班」來邀請他們一同加入，透過課後輔導、團康活動，替家長們分憂解勞。此次配合昨日感恩節，少輔會協少年隊舉辦歌唱活動，還不忘手寫卡片到派出所，感謝員警每日辛苦的維持治安，也藉由歌唱比賽，培養同儕間的交流，健全身心靈的發展。

高市國中小、高中職學校透過家庭調查，得知學生們的家庭環境背景，篩選後對於家中雙親忙於工作、鮮少在家或者經濟情況較不佳的學生們，提供管道協助他們加入少輔會點燈班，透過點燈班課後輔導、團康活動，替雙親們照顧、陪伴孩子，促進青少年身心健全發展，目前全市共有53名。

少輔會每到感恩節時，都會邀請社區以及點燈班12至17歲的青少年們參與，學習回饋付出與感謝社會各界的關懷協助，此次活動共有6男6女、共12名青少年們一同參加。

於24日下午5時30分許，12名青少年們先到三民二分局覺民派出所，透過手繪以及手寫的感恩卡片，向每日辛苦值班的員警們表達誠摯感謝。

晚間6時前往銀櫃KTV進行歌唱比賽，藉由唱歌來培養節奏感，少年們自信點播時下最流行的歌曲，一展歌喉展現自我，令台下的評審、聽眾們拍手叫好。

本次唱歌比賽除了有點燈班的歌唱老師外，還邀請創作歌手兼生命鬥士李振全擔任評審，除了現場指導少年們發聲、點評歌唱技巧之外，還特別分享自身經歷，鼓勵他們運用歌唱展現自我、增進自信，時懷感恩的心並勇敢追夢，發揮正面社會教育功能。

本次活動學員分享許多感受與體驗，學員分享：「謝謝派出所的警察平日保護大家的安全」、「去唱KTV一開始很害羞，但後來覺得唱不夠」、「本來害怕不敢唱，但看到大家都去唱就有勇氣唱了，希望之後還能辦這種活動」。

少年隊長王春生表示，鼓勵青少年一起分享感恩的歡樂，保持感恩的心，並透過歌唱勇敢發揮自我，飆唱歌喉，展現個人自信並增進自我認同，杜絕外在不良誘惑犯罪與陷阱。