總統蔡英文25日下午赴基隆視察基隆捷運的北五堵研發新鎮開發區，並參訪數家七堵區的中小企業。蔡英文表示，過去8年基隆在市長林右昌的努力，以及中央的全力配合下，已經正在改變，若這次選舉結果不如預期，那麼基隆許多建設將會中斷或遲緩。

基隆市長林右昌表示，近年來，中央與地方合作，已在基隆的市港再生計畫投入了172億元，蔡英文是歷來最挺基隆的總統。蔡英文25日參拜的堵南大德宮，正是基隆市政府規畫的北五堵國際研發新鎮附近。未來配合基隆捷運開發，未來附近將成為北台灣最重要的產業基地。

民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，以往基隆一直希望能夠與台北市、新北市串連得更近，隨著基隆捷運即將到來，基隆的第一站便在北五堵。而以往遍布在北五堵的倉儲區，一直沒有變更為產業區的最大原因，是因為誘因不夠。透過基隆捷運，也將交通路網串連到內科，將可引進產業投資。

蔡英文說，過去8年，基隆在林右昌的努力下，只要基隆需要的建設，中央都全力配合，她常來基隆，每次都會看到基隆的建設與改變。蔡英文強調，若26日的選舉，選出了不是心目中的市長人選，那麼基隆相關的建設，將會中斷或遲緩。

蔡英文強調，到訪堵南不只是為蔡適應，更是為基隆未來的發展，也更希望中央跟地方這麼好的合作模式可以持續下去，讓基隆發展的速度可以更快。