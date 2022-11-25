一名蔡姓男子到北市一間酒店尋歡，見酒店小姐花花（化名）姿色頗佳，竟在包廂內把狼爪伸進她裙子想硬上，並粗暴拉扯她的內褲，花花多次壓按包廂服務鈴求救才脫困，法官依強制性交未遂罪，判處蔡男有期徒刑2年2月，另判他須償還犯罪被害補償金15萬元給台北地檢署。

據判決書指出，蔡男於2018年10月29日晚上10時許，與數名友人先到北市一間酒店包廂內飲酒作樂，後認該酒店小姐花花姿色頗佳，乃帶其出場至另酒店消費。

蔡男藉兩人獨處之際，竟基於強制性交之犯意，欲擁抱、親吻花花，此時花花已數度表示拒絕之意，並以手擋住及推開之方式反抗，期間更多次壓按包廂服務鈴，經包廂工作人員出面協助處理，才逃離該處，事後花花至醫院驗傷採證並報警處理，經驗傷其受有右大腿外側瘀青、前頸胸處、右外下腹、右前臂手腕內側、左會陰大腿交接處、右大腿內側中段紅痕等傷害。

法官勘驗花花案發當時所穿著之內褲，結果顯示該內褲有破洞5處，其中最大之破洞位於包覆陰部之內層部分，足認蔡男犯行屬實，判其有期徒刑2年2月定讞。另花花依犯罪被害人保護法申請補償，北檢審議後決定補償15萬元，法院另判蔡男須償還15萬元給北檢。